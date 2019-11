Polisportiva Buddusò: domenica esordio nel nuovo stadio “Borucca”

Il nuovo stadio pronto per la partita contro il Villamassargia.

L’amministrazione comunale, per voce del Sindaco Giovanni antonio Satta, ha annunciato la messa a disposizione del “nuovo” impianto sportivo alla Polisportiva Buddusò.

“Il perdurare dell’indisponibilità dell’impianto sportivo Nicola Calvia, oggetto di lavori per la posa in opera del manto sintetico, ci ha costretto ad un tour de force per poter mettere in condizione la Polisportiva Buddusò di svolgere gli allenamenti della prima squadra e ospitare le innumerevoli squadre del settore giovanile nell’impianto sportivo di Borucca – afferma il Sindaco Satta-. Abbiamo fatto un notevole sforzo in termini di risorse finanziarie e di energie per porre in essere le prescrizioni indispensabili per l’omologazione dell’impianto alle norme FIGC e le opere necessarie per adeguarlo alle norme su agibilità e sicurezza previste dal testo unico di vigilanza sui pubblici spettacoli. Una procedura burocratica lunga e complessa ma necessaria per collaudare definitivamente l’impianto sportivo e garantire alla Polisportiva Buddusò di usufruire totalmente dell’impianto, sia per gli allenamenti che per le gare ufficiali del campionato di Promozione”.

Il lavoro di ristrutturazione dello stadio è proceduto per tappe. Probabilmente, l’accelerazione finale è arrivata anche grazie all’Olbia Calcio, che aveva scelto come sede della preparazione estiva proprio l’impianto di Borucca. “Nel mese di gennaio abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per la redazione di un progetto finalizzato all’adeguamento normativo della struttura sportiva che necessitava di diversi lavori di completamento – racconta il sindaco di Buddusò – .

Nel mese di giugno seppur i lavori non fossero stati portati a conclusione abbiamo concesso in uso lo stadio all’Olbia Calcio per lo svolgimento della preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato nazionale di calcio di “Serie “C”. Nel mese di settembre 2019, abbiamo richiesto ed ottenuto l’omologazione del terreno di gioco da parte della F.I.G.C per certificarne la rispondenza alle norme federali del gioco del calcio. Ottenuto il certificato di conformità alle norme sulla prevenzione degli incendi dal Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Sassari, indispensabile per poter sottoporre l’impianto sportivo a preventivo collaudo previsto dal Testo Unico Legge Pubblici Spettacoli – prosegue il Sindaco -, in settimana è arrivato il parere definitivo della Commissione di Vigilanza. Domenica 24 Novembre, quindi, la squadra locale della Polisportiva Buddusò potrà disputare la partita prevista in calendario dal campionato regionale di Promozione. Forza Buddusò!”, conclude il Sindaco.



Lo stadio, che nel 2016 sembrava essere stato destinato ad attività ippiche, non era mai stato collaudato e non aveva l’omologazione per partite ufficiali della F.I.G.C, venendo utilizzato soltanto da qualche squadra giovanile iscritta a tornei CSI e CSEN, andando infine in disuso e divenendo oggetto della distruzione da parte dei vandali.

La Polisportiva Buddusò ha accolto la notizia con grande entusiasmo e chiama a raccolta tutto il paese per l’inaugurazione della struttura con la prima partita di Promozione. “È con grande felicità che annunciamo che a partire da domenica il Buddusò giocherà le sue gare interne nel campo di “Borucca”. Un particolare ringraziamento va dato all’amministrazione comunale per il suo grande impegno e gli sforzi fatti per raggiungere questo obiettivo, alla FIGC, e a tutto il paese, che ha dimostrato interesse ed attaccamento alla Polisportiva. Questa bellissima struttura sarà sfruttata sia dalla prima squadra che dalle giovanili, in modo da valorizzare a pieno uno splendido impianto. Domenica abbiamo bisogno del vostro sostegno per coronare al meglio questo “esordio” casalingo. Grazie a tutti, e sempre FORZA BUDDUSÒ”.

