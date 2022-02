Il Porto Rotondo pareggia in rimonta contro il Li Punti a Sassari

Gli olbiesi recuperano il doppio svantaggio.

Il Porto Rotondo fa 2 a 2 guadagna un punto importante a Sassari, per il morale, perchè in rimonta dopo aver subito il due a zero dei padroni di casa, e per la classifica, perchè consente di tenere il Li Punti sotto di 4 punti.

Un due a due bugiardo, perchè il Porto Rotondo ha dominato in campo fin dai primi minuti. Ruzzittu coglie una traversa al 20′ del primo tempo. Al 35′ è stato annullato un gol a Mulas per fuorigioco. Nel secondo tempo il Porto Rotondo inizia ancora in attacco, ma il Li Punti passa in vantaggio al 9′ del secondo tempo con Usai, in contropiede, al termine di una azione confusa, che l’arbitro ha ritenuto non essere viziata da fuorigioco. Il raddoppio al 29′ con Borrotzu, bravo a ribadire in rete la terza respinta corta di Melis nella stessa azione. Al 34′ Mulas trova la rete del 2 a 1 con un bel tiro da fuori area. Il Porto Rotondo cerca il pareggio e schiera adesso 4 punte, Murgia e Mulas al centro e Ruzzittu a sinistra e il fuoriquota Cianfrocca a destra. Al 44′ Murgia, entrato da un minuto, ha scavalcato il portiere con un pallonetto imprendibile per Murru e porta il risultato sul 2 a 2 finale.

“Dedichiamo il risultato positivo del Porto Rotondo a Pino Russu, nostro dirigente scomparso nei giorni scorsi a cui eravamo tutti molto legati – esordisce Simone Marini, soddisfatto per la prestazione della squadra -. Un buon punto, e una buona partita. Spirito giusto, atteggiamento giusto, approccio giusto. Abbiamo cercato di giocare, abbiamo creato, il loro portiere ha fatto diversi interventi decisivi. Perderla sarebbe stata una beffa, ma siamo stati bravi a non mollare. Sono soddisfatto di tutti, grande cuore, grande fiducia. Abbiamo forzato, ci siamo sbilanciati con 4 punte, e abbiamo ottenuto un punto importante, che ci permette di tenere il Li Punti a distanza e che ci dà fiducia, perdere sarebbe stato veramente ingiusto. Dal punto di vista morale è una bella spinta“.

Li Punti: Murru, Manca, Ruiu, Val Pablo, Dellacasa, Carabajal, Usai, Fini, Tenerelli, Luiu, Oggiano. In panchina: Canalis, Lorenzoni, Asara, Moro, Madeddu, Piras, Viale, Borrotzu, Puddu. Allenatore: Salis.

Porto Rotondo: Melis, Bassu, Luciano, Saggia, Muzzu, Frisciata, Le Rose, Piemonte, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Seddaiu, Pinna, Vitiello, Murgia, Degortes, Delogu, Cianfrocca, Capuano. Allenatore: Marini.

Reti: 9’2t Usai (L); 29’2t Borrotzu (L), 34’2t Mulas (P).

Ammoniti: Frisciata (P), Carabajal (L), Fini (P).