Serie C, l’Olbia vince in trasferta a Grosseto

Il gol dei bianchi è firmato da Udoh.

L’Olbia fa sua la sfida dello Zecchini contro il Grosseto e si regala la settima vittoria stagionale, la seconda in trasferta, che la proietta a quota 24 punti in classifica e arriva al termine di una partita giocata con sicurezza e maturità, componenti esaltate dal guizzo con il quale Udoh, al 90′, ha fulminato Barosi e fatto esplodere di gioia compagni in campo e panchina. Nella gara, giocata su ritmi medio-bassi ma con i bianchi comunque sempre in controllo, a incidere in maniera determinante sono stati i cambi dalla panchina che hanno conferito freschezza nel momento in cui il Grosseto – mai vittorioso tra le mura amiche in stagione – cercava invano di creare pericoli dalle parti di Van der Want.

Gara lenta e con poche occasioni

La gara, di per sé, non ha regalato un numero elevato di azioni degne di nota, né particolari emozioni, ma a creare le occasioni maggiormente pericolose, nel complesso, è stata la squadra di Canzi. In avvio le conclusioni di Cretella e Vrdoljak non inquadrano lo specchio, poi l’Olbia guadagna metri e inizia a impensierire la retroguardia maremmana. Al 20′ Biancu appoggia per Ragatzu che serve Pisano nello spazio, il capitano entra in area ma il passaggio per Mancini è leggermente arretrato. Il Grosseto sembra ridestarsi e al 24′ ha, nei piedi di Cretella, la palla gol più nitida della gara. Il centrocampista non riesce però a ribattere a rete la corta respinta di Van der Want sul tiro di Raimo. Un tiro a lato di Raimo e alcuni spunti di Ragatzu caratterizzano la seconda parte del primo tempo, che si chiude con l’acrobazia di Pinna che al 43′ chiama Barosi a rifugiarsi in corner.

La ripresa si contrassegna più per le chiamate dei cambi che per le occasioni, mentre il primo squillo degno di nota arriva al 57′ con un diagonale di Lella che si spegne di poco a lato. Al 70′, invece, Udoh velocizza una rimessa in gioco lanciando Renault nello spazio, il passaggio verso il centro è buono, il controllo di Ragatzu in area anche, ma il tiro non inquadra lo specchio. Al 79′ Palesi arriva sul fondo e mette dentro un cross al bacio sul quale Udoh svetta più in alto di tutti mandando la palla a colpire il legno orizzontale. Il finale di gara si accende all’improvviso, il Grosseto si butta in avanti alla ricerca del gol e la partita si innervosisce, ma al 90′ Pinna avanza qualche metro oltre la linea del centrocampo e serve Udoh. L’attaccante riceve sulla trequarti, controlla e si gira per puntare la porta. Il primo scatto serve a smarcarsi da Salvi, il secondo per preparare il destro grazie al quale, con un diagonale angolatissimo, insacca dai sedici metri.

È il gol della vittoria, che sancisce l’evoluzione dell’Olbia. Squadra matura e pragmatica che vuole recitare subito un ruolo da protagonista nella seconda parte del torneo.

TABELLINO

Grosseto-Olbia 0-1 | 19ª giornata

GROSSETO: Barosi, Siniega, Ciolli, Salvi, Serena (68’ De Silvestro), Cretella, Vrdoljak (68’ Fratini), Piccoli (51’ Verduci), Raimo, Moscati (88’ Gorelli), Boccardi (51’ Arras). A disposizione: Fallani, Scaffidi, Artioli, Tiberi, Ghisolfi. Allenatore: Lamberto Magrini.

OLBIA: Van der Want, Brignani, Boccia (74’ Giandonato), Travaglini, Pisano (67’ Renault), La Rosa, Lella, Pinna S., Biancu (74’ Palesi), Mancini (59′ Udoh), Ragatzu. A disposizione: Barone, Tornaghi, Emerson, Belloni, Chierico, Sanna, Pinna G. Allenatore: Max Canzi

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone). Assistenti: Giacomo Monaco (Termoli) e Lorenzo D’Ilario (Tivoli). Quarto ufficiale: Saverio Esposito (Ercolano)

MARCATORE: 90’ Udoh

AMMONITI: 84’ Renault, 87’ Fratini (G), 87’ Ragatzu, 87’ Palesi, 91’ Chierico

NOTE: Recupero: 5’ st. Spettatori: 1056 (di cui 820 abbonati).