Street Workout, lo “sport in cuffia” sabato a Tempio

L’evento sportivo coinvolge sempre più appassionati di sport collettivo in strada.

Sabato 13 aprile alle ore 15 in Corso Matteotti, fronte portici, si svolgerà il raduno di Street Workout Nord Sardegna, una serie di appuntamenti con lo “sport in cuffia“, svolto collettivamente per strada a ritmo di musica.

La street Workout è un format che abbraccia cultura e sport all’aria aperta, adatto a tutte le età senza la necessità di una particolare preparazione atletica, con il solo scopo di far muovere e divertire tutti.

L’evento si svolge percorrendo un itinerario cittadino che prevede stazioni di fitness guidate da istruttori locali, Korin Podesva, Sabrina Fais e Aura Sotgiu , e con l’utilizzo di cuffie wireless nelle quali vengono trasmesse musica e tutte le istruzioni dei trainer e di animatori che guideranno la manifestazione per le vie cittadine.

Tempio Pausania sarà la prima di una serie di tappe di Street Workout nel territorio della Gallura, e si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, fino ad esaurimento di cuffie wifi.

