Trionfale inizio di stagione per l’Atletica Olbia nella gara di Villacidro

Vittorie in diverse categorie nella corsa campestre.

Oggi l’atletica sarda ha ripreso le attività dopo il lungo stop per covid-19, nel rispetto di tutte le precauzioni antivirus. A Villacidro, presso l’ippodromo comunale, si è svolta la prima gara di corsa campestre.

Ottimo inizio di stagione per l’Atletica Olbia che ha visto primeggiare nella categoria Allievi il giovanissimo Stefano Ferreri, arrivato primo. Quindicesimo e sedicesimo posto per gli altri due atleti della squadra olbiese Francesco Cellini e Cristian Lazar. Con questi risultati l’Atletica Olbia si piazza seconda come società nella categoria Allievi.

Nella categoria Allievi femminile, vittoria targata Atletica Olbia con l’esordiente di categoria Gioia Trecco che è andata clamorosamente a vincere la gara dei 4 km. Quinto posto per Ginevra Mei, nono posto per Elisa Sechi. Con questi risultati le allieve dell’Atletica Olbia sono in testa al campionato regionale.

Trionfale finale di giornata con la vittoria nella categoria Junior di Francesco Mei, sulla distanza degli 8 km, che si conferma di fatto il miglior sardo di categoria. Inoltre, grandissima vittoria nella categoria Assoluti Senior per Salvatore Mei sulla distanza dei 10 km. Anche lui si conferma di fatto il più forte mezzofondista in Sardegna.

