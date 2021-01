Serie C, vittoria casalinga per l’Olbia contro il Grosseto

I bianchi vincono la partita col brivido finale.

L’Olbia vince 3 a 2 contro il Grosseto, decima squadra del campionato al termine di una partita ricca di emozioni. Subito avanti l’Olbia, che chiede il rigore per un dubbio contatto in area, ma l’arbitro fa proseguire. I bianchi premono sulla trequarti avversaria, ma il Grosseto sembra controllare, fino al 20′, quando il capitano Pisano incorna a rete su calcio d’angolo di Giandonato. L’Olbia raddoppia dopo soli 5 minuti con una perfetta punizione di Olbia. Il Grosseto non ci sta, e va vicino al gol con Moscati al 29′, trovando il 2 a 1 al 31′ con Cretella, di testa. Il finale del primo tempo è dell’Olbia con Biancu ed Emerson che tentano di trovare la porta, senza riuscirci.

La ripresa inizia con la stessa inerzia del primo tempo, l’Olbia manovra e avanza facilmente, il Grosseto gioca prevalentemente di rimessa. Al 50′ Udoh difende il pallone dall’uscita del portiere e infila il pallone in rete a porta sguarnita. Girandola di cambi per il Grosseto, che con Sicurella, su punizione, si porta sul 3 a 2 al 70′. Finale thriller, con Tornaghi che al 91′ devia sul palo un pericoloso tiro di Kraja, ma il risultato non cambia.

TABELLINO

Olbia-Grosseto 3-2

OLBIA: Tornaghi, Pisano (83’ Arboleda), Emerson, Altare, Cadili, Pennington, Giandonato, Ladinetti (78’ La Rosa), Biancu (78’ Lella), Ragatzu, Udoh (83’ Doratiotto). A disposizione: Van der Want, Barone, Pitzalis, Demarcus, Secci, Occhioni, Marigosu, Cocco. Allenatore: Max Canzi.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Ciolli, Gorelli, Raimo, Fratini (63’ Galligari), Sersanti (63’ Kraja), Cretella (76’ Vrdoljak), Sicurella, Russo (63’ Merola), Moscati (63’ Boccardi). A disposizione: Comparini, Simeoni, Campeol, Consonni, Kalaj, Scaffidi. Allenatore: Lamberto Magrini.

ARBITRO: Daniele De Tommaso della sezione di Rimini. Assistenti: Veronica Martinelli (Seregno) e Fabrizio Giorgi (Legnano). Quarto ufficiale: Marco Marchioni (Rieti).

MARCATORI: 20’ Pisano, 25’ Emerson, 31’ Cretella, 50’ Udoh, 70’ Sicurella

AMMONITI: 47’ Cretella, 59’ Sicurella, 60’ Emerson

NOTE: Partita giocata a porte chiuse. Recupero: 0 pt, 5’ st.

