L’aula consiliare di Telti.

L’aula del consiliare di Telti porterà il nome dello storico sindaco Gian Franco Pinducciu, morto l’anno scorso quando era in carica. Il Consiglio comunale si riunirà il 13 aprile alle 18.30 in prima convocazione e il giorno dopo in seconda, sempre alla stessa ora. La paese vuole omaggiare il primo cittadino scomparso, per il suo lavoro svolto per 45 anni nell’aula in qualità di sindaco e consigliere comunale.

Pinducciu è stato sindaco per sette volte, conosciuto e amatissimo in tutta la Gallura per la sua lunga carriera politica a livello locale, che risale al ’75. La sua prima carica come sindaco risale, infatti, al 1980.

“Abbiamo scelto di intitolare a lui l’aula consiliare – ha detto la vicesindaca di Telti Piera Azzena – perché rappresenta meglio il potere amministrativo. La nostra intenzione era dedicare a lui l’intero palazzo comunale, ma sono necessari 10 anni dalla morte. Manterremo la promessa. Questa nostra scelta si deve all’affetto e dedizione che Pinducciu ha dimostrato verso la comunità”.

(Visited 127 times, 127 visits today)