Nuovo sprint per lo stadio di Telti, la fine dei lavori è vicina

Il lavori allo stadio di Telti.

Telti avrà presto il suo nuovo stadio comunale, i cui lavori di riqualificazione sono ripresi. Nonostante i ritardi, a causa di difficoltà e imprevisti, che hanno rallentato il cronoprogramma, gli interventi sono ripresi a ritmo sostenuto.

L’intervento riguarda la posa di un manto sintetico di ultima generazione, che conferirà al campo una superficie moderna e adatta alle esigenze sportive attuali.

L’amministrazione comunale ha recentemente comunicato che i lavori stanno procedendo a regola d’arte, con grande attenzione ai dettagli e alle tempistiche. Dopo gli interventi preliminari sulle strutture e il sottofondo, la fase più attesa, ossia la posa del manto sintetico, è ormai imminente.

I lavori a Telti.

A Telti sono in corso i lavori per la riqualificazione dello stadio, che hanno avuto alcuni ritardi, prima a causa di uno spostamento di una linea elettrica interrata e di un deposito di acqua, rinvenuto durante gli scavi per la riqualificazione dell’impianto sportivo, poi a causa di alcuni imprevisti. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha fatto sapere che presto l’impianto sportivo sarà ultimato, con l’erba di ultima generazione, nuove tribune e nuovi spogliatoi.

