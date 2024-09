Una nuova sede dell’Università a Olbia.

Il palazzo che un tempo ospitava la caserma della guardia di finanza diventerà una delle sedi dell’Università a Olbia. E’ recente la delibera della Giunta comunale di Olbia (n. 321 del 5 settembre 2024) che ha approvato la concessione del palazzo all’Università degli Studi di Cagliari. L’obiettivo è attivare una sede decentrata dell’Università a Olbia.

Il nuovo corso di Ingegneria Navale.

Nel documento pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Olbia, si sottolinea l’importanza del progetto per lo sviluppo della cultura universitaria e della ricerca, con particolare riferimento all’apertura di un nuovo corso di laurea in Ingegneria Navale previsto per l’anno accademico 2024/2025. Il Comune di Olbia si è impegnato a trovare i finanziamenti per ristrutturare l’edificio logorato dal tempo, mentre l’agenzia del Demanio cede l’immobile in concessione gratuita all’Università di Cagliari.

L’Università degli Studi di Cagliari aveva avanzato, con istanza acquisita al protocollo n. 9123 del 19 giugno scorso dell’Agenzia del Demanio, richiesta di ottenere in concessione a canone gratuito il palazzo dell’ex caserma della guardia di finanza, situata al corso Umberto I, via Tempio, per lo sviluppo del progetto “Università diffusa”, che prevede l’apertura di sedi secondarie e di corsi di studio presso diverse città del territorio regionale per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e terza missione.

