Tutto pronto a Telti per la nuova edizione del Premio Inzaina

Il Premio Inzaina a Telti.

L’edizione 2024 del Premio Vittorio Inzaina non ha più segreti, tutti i dettagli sono stati svelati nelle scorse ore dal Comune e dalla Pro Loco di Telti. Il concorso canoro dedicato all’illustre concittadino, è stato presentato dal sindaco di Telti Vittorio Pinducciu, dall’assessore allo Spettacolo, Turismo, Commercio, Attività Produttive, Bilancio e Programmazione Matteo Sanna, dalla presidente della Pro loco Marilena Suelzu e al direttore artistico Giovanni Budroni, con loro anche Paolo Masala, scopritore di Vittorio Inzaina.

Confermate le date dal 30 agosto al 1 settembre, confermato lo spazio antistante alla chiesa di Santa Vittoria, confermata la direzione artistica del maestro Giovanni Budroni. Confermata la presenza di tanti giovani in gara.

È stato proprio il direttore artistico a raccontare dei diciotto partecipanti, selezionati dopo l’iscrizione al concorso, così come indicava il bando comunale. “Voci interessanti, che sono sicuro, stupiranno positivamente la giuria”, ha detto Budroni.

La giuria composta di professionisti del settore, avrà il compito si formare il podio finale, offrendo a questi giovani talenti isolani, la possibilità di mettersi in mostra durante Casa San Remo Live Box 2025. Ciro Barbato, direttore di Casa San Remo e Maria Puca, addetto stampa dell’evento nazionale, oltre che parte integrante della giuria, saranno impegnati nella realizzazione di Master Class dedicate ai concorrenti, come già avvenuto con successo lo scorso anno.

Fra le novità di questa edizione, la presenza dei bambini nel corso della prima serata. Il coro “Spirito Gioioso” di Sassari e il “Coro Sant’Antonio” di Ottana apriranno la prima serata, dedicata poi al “Cantabimbo”, lo storico festival riservato ai piccoli, capace di attrarre e accompagnare cantanti in erba lungo un percorso che per molti, nel corso degli anni è diventato professionale. Il sindaco Vittorio Pinducciu, ha sottolineato l’importanza di questa novità per il concorso”. Il premio Inzaina è rivolto in modo particolare ai giovani.

L’incontro è stato utile per sottolineare alcuni passaggi legati al programma, Fra le novità di questa edizione, il Patrocinio di Rai Sardegna, che seguirà l’evento musicale . Il Premio lo scorso anno ha avuto la copertura finanziaria totale da parte della Regione, e anche per questa seconda edizione si sta lavorando per raggiungere lo stesso obiettivo. La Proloco, avrà una serie di compiti importanti consolidando il ruolo di partner preferenziale del Comune.

Le serate del 31 agosto e del 1 settembre saranno aperte dai Bud Brothers, ovvero Giovanni e GianTore Budroni, che accompagnati da un gruppo di eccellenti musicisti, proporranno dodici canzoni ( sei per ogni serata) legate alla storia professionale e artistica di Vittorio Inzaina, totalmente riarrangiate. La serata del 31 agosto accoglierà anche un personale tributo che Elvira Angela Pattitoni (nota Evi) dedicherà allo zio Vittorio Inzaina. La presentazione del marchio Mom e di alcune sue creazioni.

Il 1 settembre Paolo Masala riceverà il Premio Isola In…cantata 2024. Il riconoscimento sarà consegnato dall’amministrazione comunale all’uomo che, nel corso della sua vita, ha saputo valorizzare il talento, riconoscendolo. Sue le intuizioni hanno fatto conoscere al grande pubblico Pino D’Olbia, i Collage e lo stesso Vittorio Inzaina, che grazie alle sue indicazioni e all’innovativo arrangiamento di “Adesso No” , partecipò, vincendolo, a Castrocaro nel 1964, dando il via alla sua carriera . Paolo Masala, durante la conferenza stampa ha raccontato molto di Vittorio, dal primo incontro fino agli anni da protagonista.

