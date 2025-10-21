“Vogliono avvelenare i cani”. L’allarme a Tempio

Paura per i proprietari di cani e gatti a Tempio Pausania.

Un appello online sta girando sui social a Tempio Pausania, dove si segnala che i cani della zona sono in grave pericolo. Una donna, M.S., ha lanciato l’allarme che sulle strade della città sono presenti bocconcini avvelenati che possono uccidere gli animali.

Analogamente a ciò che sta accadendo a Sassari, anche i proprietari di cani e gatti si ritrovano gettati in un clima di terrore a causa della cattiveria umana. Il disperato appello ha fatto il giro delle bacheche dei social scatenando polemiche e preoccupazione. Alcune persone hanno ricordato la vicenda dolorosa del cane Liò, ucciso con il veleno a Santa Teresa Gallura nel mese di agosto. L’animale morì al seguito di una lunga e atroce agonia nel quale ebbe sintomi neurologici e emorragie.

