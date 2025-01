Tempio accelera, già pronto il centro di aggregazione “Angela Masu”

Sabato riapre il centro di aggregazione sociale Angela Masu a Tempio

Sabato primo febbraio è programmata la riapertura del Centro di aggregazione sociale “Angela Masu” a Tempio. “La riqualificazione è stata ultimata in anticipo rispetto alle previsioni – annuncia il sindaco Gianni Addis -. La nostra amministrazione ha fin dall’inizio del mandato inserito la riqualificazione del Cas tra gli obiettivi prioritari del settore Servizi Sociali. L’idea è stata fin da subito quella di trasformarlo in un punto di riferimento per l’intera comunità, non limitandolo a una fascia specifica della popolazione. La posizione centrale e l’ampia area esterna lo rendevano perfetto per un rilancio atto a renderlo più funzionale e vivo. Tuttavia, nonostante la dedizione della cooperativa Piccolo Principe, che gestisce il Centro come appaltatore, e delle sue operatrici, il CAS era di fatto sottoutilizzato a causa di vari problemi tecnici, come infiltrazioni, riscaldamento inefficiente e alti costi di gestione, fatto che rendeva indispensabile un intervento strutturale per sfruttarne al meglio il potenziale”.

Lavori e costi

“Grazie al piano di Rigenerazione Urbana proposto dall’assessore Anna Paola Aisoni, e al finanziamento di 20 milioni di euro, è stato possibile avviare la riqualificazione del CAS destinando all’intervento 2.850.000 euro. La progettazione è stata affidata a due professionisti di grande competenza e sensibilità, l’ing. Fresi e l’arch. Susini, che hanno lavorato in stretta collaborazione con la cooperativa Piccolo Principe per garantire che il servizio non si interrompesse neanche per un giorno durante i lavori: in passato, una chiusura prolungata aveva causato gravi disagi, specialmente agli studenti e alle loro famiglie”.

“Un ruolo fondamentale lo hanno avuto inoltre l’impresa Ticca, che ha lavorato con grande cura e attenzione completando i lavori prima dei tempi previsti, e il responsabile del procedimento, l’ing. Giordo, il quale ha vigilato affinché le operazioni rispettassero tutte le condizioni richieste. Grazie a questa sinergia tra Amministrazione, tecnici e operatrici del Centro, l’intervento è stato portato a termine senza interruzioni nelle attività. Il CAS è stato così reso una struttura accogliente e totalmente funzionale, pronta a ospitare una varietà di attività per tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, affinché diventi un luogo di incontro, creatività e inclusione, aperto alle associazioni di volontariato, ai privati e a chiunque voglia contribuire alla vita della comunità”.

L’inaugurazione

“Questo risultato è frutto del lavoro coordinato dall’assessore ai Servizi Sociali e alla Rigenerazione Urbana Anna Paola Aisoni e supportato dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Quargnenti con il Settore Tecnico, dell’impresa Ticca, dell’ingegner Giordo e dei progettisti Fresi e Susini.

Un ringraziamento speciale va alla cooperativa Piccolo Principe e a Caterina Manconi, coordinatrice del Centro, che rappresenta il cuore pulsante di questo luogo.

Infine, il nostro pensiero va ad Angela Masu, che ha dedicato la sua vita al Centro a lei intitolato e oggi sarebbe certamente felice di assistere a questa nuova rinascita”. Il sindaco conclude con un appello: “L’appuntamento è quindi alle ore 11.00 di sabato, siete tutti invitati a partecipare”.

