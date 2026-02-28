La pubblicazione del Puc di Tempio completa l’iter amministrativo del piano.

Il Piano urbanistico comunale (Puc) di Tempio è ufficialmente in vigore. La pubblicazione sul Buras ha chiuso un percorso durato anni e seguito con attenzione dalle amministrazioni che si sono succedute. Il documento rappresenta uno strumento centrale per la gestione del territorio e per l’indirizzo delle future strategie urbanistiche.

Il consiglio comunale aveva approvato il piano il 29 dicembre 2025. Da quel momento la Regione ha avviato la verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale e con il Piano di Assetto Idrogeologico, una fase necessaria per accertare la compatibilità con gli strumenti sovraordinati. Il controllo si è concluso con esito favorevole e ha consentito di procedere alla pubblicazione sul bollettino ufficiale.

Le verifiche regionali sul PUC di Tempio e il completamento dell’iter.

L’amministrazione comunale ha seguito il procedimento fino all’ultimo passaggio richiesto dalla legge regionale. La valutazione della Regione aveva un ruolo decisivo, perché da essa dipendeva la possibilità di rendere operativo l’intero impianto del piano. Con il via libera, Tempio dispone ora di uno strumento urbanistico aggiornato, costruito per regolare lo sviluppo locale e per definire i criteri che guideranno gli interventi nel medio e lungo periodo.

Il sindaco Gianni Addis ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza del PUC nei programmi elettorali di molte amministrazioni precedenti. Il completamento dell’iter arriva a pochi mesi dalle prossime elezioni, nelle quali il tema urbanistico avrà presumibilmente un ruolo significativo.

Le prospettive aperte dal nuovo PUC di Tempio.

Il piano introduce nuove regole per la trasformazione del territorio comunale e aggiorna gli strumenti che regolano le attività edilizie. Le indicazioni contenute nel PUC definiscono una cornice più chiara per la pianificazione e orientano gli interventi futuri, con attenzione alla tutela dei contesti sensibili e alla valorizzazione delle aree urbane.

Un risultato atteso dalla comunità.

Con l’entrata in vigore del PUC di Tempio, il Comune dispone finalmente di un quadro normativo completo. Il nuovo strumento consentirà di programmare meglio le opere pubbliche, le iniziative private e gli interventi legati allo sviluppo locale. La conclusione dell’iter rappresenta un passaggio significativo per l’intera comunità, che attendeva da tempo l’adeguamento dell’assetto urbanistico.

