Situazione stabile a Tempio dove si registrano due persone guarite e due nuovi casi di coronavirus: il totale dei positivi resta quindi 59.

Terminerà domani intanto la quarantena per i piccoli alunni della classe IE della scuola primaria del plesso San Giuseppe, che potranno tornare a scuola dove sono state eseguite le operazioni di sanificazione.

“Ringrazio sempre il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo per l’importante lavoro che sta compiendo e che mi tiene aggiornato sulla situazione delle nostre scuole – ha commentato il sindaco Gianni Addis – . Questi sono i dati ufficiali forniti dal Servizio di Igiene Pubblica, con il quale sono in costante contatto per seguire l’evolversi della situazione”.

Si attendono nella giornata di oggi anche gli esiti su alcuni tamponi effettuati in questi giorni. Infine il sindaco ha voluto ricordare Dario Marras, scomparso ieri dopo una difficile battaglia contro il virus e un tumore.

“Consentitemi di rivolgere un commosso pensiero a Dario, il nostro giovane concittadino che ieri ha perso la sua dura battaglia contro il virus. So che con coraggio straordinario ha affrontato anche questa ultima prova, dopo che con forza lottava per superarne altre, ugualmente difficili. Solo qualche giorno fa, sui social aveva voluto condividere la sua condizione, lanciando un accorato appello per l’uso delle mascherine e il rispetto delle regole. Arrivi ai suoi familiari il mio caloroso abbraccio, insieme a tutta l’Amministrazione”.

