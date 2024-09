Dopo le polemiche politiche il Comune spiega il Puc di Arzachena ai cittadini

L’approvazione estiva del Puc aveva creato polemiche ad Arzachena e d’autunno il Comune organizza incontri con tecnici e cittadini. Il Piano urbanistico comunale ha ricevuto il via libera in pieno agosto, senza il voto dell’opposizione e le accuse di mancato coinvolgimento. L’assenza di condivisione era stato oggetto di duri attacchi, ma ora il Comune corre ai ripari. Sono in arrivo quattro incontri in cui l’amministrazione Ragnedda potrà spiegare tutte le novità in ambito urbanistico ad Arzachena.

“Per garantire la massima partecipazione, gli incontri sono in calendario nelle sedi comunali dei borghi e del centro urbano tra settembre e ottobre – spiegano dal Comune -“.

Incontro per tecnici

Giovedì 26 settembre 2024, alle ore 15:00, nell’aula consiliare in piazza Segni ad Arzachena.

Incontri aperti al pubblico

Giovedì 3 ottobre 2024

alle ore 16:00 nella sede comunale di Cannigione

alle ore 21:00 nella sede comunale di Abbiadori.

Venerdì 4 ottobre 2024

alle ore 18:00 nello Spazio Nexus in via San Pietro ad Arzachena (piano terra Palazzo Ruzittu).

“Gli atti del Puc sono consultabili anche sul sito www.comune.arzachena.ss.it nella sezione cliccabile qui Amministrazione Trasparente/sottosezione Pianificazione e governo del territorio – ricordano dal Comune di Arzachena -. Per facilitare l’invio delle osservazioni e delle proposte da parte dei cittadini all’Ufficio Urbanistica è disponibile un modulo scaricabile dal link Modulistica/Urbanistica e compilabile a mano o digitalmente”.

