Rifiuti a Baja Sardinia, il Comitato incalza il Comune

Ancora tensioni sui rifiuti a Baja Sardinia sui rifiuti tra Comitato e Comune

La gestione dei rifiuti a Baja Sardinia è al centro di una polemica tra il comitato di residenti e il Comune di Arzachena.

La tregua è durata poco

Il comitato esprime preoccupazione per le criticità che continuano a interessare la località. Respingendo le giustificazioni fornite dall’ente pubblico in merito ai ritardi operativi.

L’amministrazione comunale aveva infatti ricondotto le attuali difficoltà nel passaggio di consegne al nuovo gestore a un contenzioso amministrativo pendente presso il TAR. Tale spiegazione la giudicano insufficiente. Per il comitato le pendenze giuridiche non possono in alcun modo tradursi in un depotenziamento di un servizio pubblico essenziale. Regolarmente finanziato dai contribuenti attraverso il pagamento della TARI. La tutela del decoro urbano e dell’ambiente, si legge nel documento, deve restare una priorità assoluta, svincolata dalle tempistiche della giustizia amministrativa.

Il capitolato

L’attenzione viene posta sulla capacità operativa dell’azienda che si è aggiudicata l’appalto. Dovrebbe garantire l’immediata disponibilità di mezzi e personale adeguati agli standard previsti dal capitolato. Le segnalazioni raccolte negli ultimi mesi, che spaziano dal mancato svuotamento dei cassonetti all’accumulo di rifiuti lungo i cigli stradali, delineerebbero invece un quadro di inadeguatezza strutturale particolarmente allarmante. Considerando che si verificano in un periodo di bassa affluenza turistica.

In vista della stagione estiva, per la quale si prevede un significativo incremento delle presenze, il timore è che l’attuale gestione possa compromettere non solo l’ecosistema locale, ma anche l’immagine e l’economia dell’intera area. Il comitato ha ricordato di aver già presentato un documento programmatico contenente proposte operative concrete e immediatamente realizzabili, sollecitando il Comune a esercitare con maggiore vigore i poteri di controllo sul gestore affinché il capitolato d’appalto venga rispettato integralmente. Nonostante la fermezza della critica, il comitato ha confermato la volontà di proseguire in un rapporto di collaborazione costruttiva con le istituzioni, mantenendo un monitoraggio costante sul territorio a tutela della collettività.