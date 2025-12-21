I Ricchi e Poveri a Porto Cervo, un Natale di big ad Arzachena

A Porto Cervo arrivano i Ricchi e Poveri.

Porto Cervo si prepara ad accogliere il suo concertone vip: arrivano i Ricchi e Poveri, che si esibiranno il 27 dicembre. Appuntamento dalle ore 19.30 la celebre piazzetta centrale. Lo storico gruppo torna nel cuore della Costa Smeralda per un concerto che si preannuncia un grande successo.

I brani che hanno reso la band famosa a livello internazionale.

Il duo musicale è tornato alla ribalta con la celebre hit sanremese “Ma non tutta la vita”, che nel 2024 ha scalato le classifiche musicali. La serata offrirà l’occasione di ripercorrere anche la loro lunga carriera attraverso i brani che hanno reso la band famosa a livello internazionale.

Dalla musica leggera ai brani più attuali della band musicale.

L’iniziativa propone un viaggio musicale che spazia dai grandi classici della musica leggera fino alle produzioni più recenti e contemporanee. L’evento è organizzato da Smeralda Holding con il sostegno del Consorzio Costa Smeralda e rientra ufficialmente nel programma dei festeggiamenti coordinati dal Comune di Arzachena, valorizzando la tradizione e l’innovazione culturale del territorio.

