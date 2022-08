A seguito delle forti grandinate del 13 agosto, il comune di Berchidda ha attivato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Le segnalazioni dei danni dovranno essere inviate al servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali dell’agenzia Laore Sardegna, usando unicamente applicativi informatici riservati alle imprese agricole. Non saranno ammesse, infatti, altre forme di invio.

Gli interessati devono inviare, entro 10 giorni dall’evento, la segnalazione dei danni a colture e strutture. I dettagli del servizio sul sito istituzionale dell’agenzia, in cui si trovano link d’accesso all’applicativo e guida esplicativo a cui si accede dopo autenticazione con spid o in alternativa previa registrazione mediante la propria casella di posta elettronica certificata.