Incidente con feriti nel centro di Calangianus

Incidente nel centro abitato di Calangianus, verso l’1.30 di questa notte: un auto si ribalta, cinque feriti in ospedale. Tra loro anche una bambina. Non è ancora chiara la dinamica, il conducente ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata su un fianco. A bordo erano in cinque, compresa una bambina.

I vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti per estrarre uno dei feriti, rimasto incastrato dentro l’abitacolo. Per tutti e cinque gli occupanti si è reso necessario il trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’auto e il tratto di strada interessato dall’incidente. I carabinieri di Tempio si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente.

