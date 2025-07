Maturità 2025, ecco i migliori studenti dell’Amsicora di Olbia

Maturità 2025, il voto più alto all’Amsicora è 92

Nessuno ha raggiunto la tripla cifra, ma ecco chi sono gli studenti migliori alla maturità 2025 all’Amsicora di Olbia

Per l’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia, articolato nelle due sedi dell’Istituto tecnico e professionale agrario (ex Ipaa) e dell’Istituto tecnico e professionale di via Emilia (ex Ipia), l’esame di maturità 2025 si è concluso senza punteggi massimi ma con alcuni risultati di rilievo.

Tra i maturandi, il miglior voto è stato raggiunto da Alessio Bertolami, della 5ªC (Industria e Artigianato per il Made in Italy), che ha ottenuto 92/100. Seguito da Ugo Matteo Zaniboni (5ªA TE – Elettronica e Automazione) con 86/100, Andrea Saggia (5ªB – Made in Italy) con 85/100 e Matteo Arru (5ªA TA – Viticoltura ed Enologia) con 84/100.

Lavoro dopo il diploma

Risultati che, pur non raggiungendo i 100/100, dimostrano l’impegno e la costanza di diversi studenti, all’interno di percorsi formativi orientati al lavoro e alle competenze pratiche. L’Istituto “Amsicora” si conferma, anche nel 2025,come uno degli istituti con i più alti indici di inserimento nel mondo del lavoro a pochi mesi dal diploma.

Ai neodiplomati vanno gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, con la certezza che le competenze acquisite durante il percorso scolastico saranno un solido punto di partenza per il loro cammino.

