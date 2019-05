Le dichiarazioni

“Possiamo dare con soddisfazione la notizia che Air Italy e Alitalia hanno aderito alla proposta di mediazione formulata dalla Regione per garantire a Olbia e a tutto il territorio gallurese la presenza di Air Italy, con la salvaguardia del diritto al lavoro di oltre 500 persone, e finalmente anche il diritto a programmare una stagione turistica degna di questo nome”.

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, stamattina a Villa Devoto, a margine della presentazione di Connect, il forum del trasporto aereo in programma a Cagliari dal 5 al 7 giugno 2019, ha commentato l’accordo raggiunto dalle due compagnie sui voli da Olbia in continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate.

“Avremo voli e frequenze che verranno condivisi da Air Italy e Alitalia”, ha sottolineato Solinas. “Risolviamo così uno dei principali nodi legati ai trasporti, e anche sociali, che si erano proposti in questi mesi”.

(Visited 64 times, 64 visits today)