Mario Isoni è il vice allenatore dell’Olbia Calcio

A Mario Isoni l’incarico di vice allenatore dell’Olbia Calcio.

L’Olbia Calcio ha affidato un nuovo vice allenatore della Prima Squadra. A Mario Isoni l’incarico, il quale entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico. La società ha deciso di affidare a lui questo ruolo poiché considerato professionista serio e competente, si distingue per affidabilità, preparazione e capacità di supportare il lavoro dello staff tecnico sia nella fase di preparazione che nella gestione quotidiana della squadra.

L’Olbia fa sapere che il suo ruolo sarà centrale nel garantire continuità metodologica, cura dei dettagli e piena collaborazione con il nuovo allenatore Daniele Livieri, contribuendo allo sviluppo dell’identità di gioco e alla crescita del gruppo, in linea con gli obiettivi sportivi e i valori dell’Olbia. Il Club accoglie Mario Isoni con estrema fiducia, nella piena consapevolezza che la sua professionalità saprà dare un impulso decisivo al progetto tecnico della società.

L’Olbia ha augurato a Isoni buon lavoro e un’esperienza ricca di soddisfazioni professionali e sportive.



