Le dichiarazioni del consigliere Li Gioi.

E’ attesa per la giornata di oggi l’ufficializzazione dell’accordo per la proroga della cassa integrazione per 1400 lavoratori di Air Italy. Nonostante il passo avanti, secondo il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Li Gioi il traguardo che punta al reinserimento dei lavoratori è ancora lontano.

“Adesso che il Governo ha fatto la sua parte – osserva Roberto Li Gioi – è necessario che il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, faccia altrettanto e che si impegni affinché venga istituito un tavolo interistituzionale, che veda coinvolti i Ministeri del Lavoro e dei Trasporti e le Regioni Sardegna e Lombardia, affinché si lavori d’intesa alla ricollocazioni di queste altissime professionalità all’interno del nuovo panorama del trasporto aereo italiano in via di definizione”.

“Nell’incontro di ieri– sottolinea il pentastellato – mi sono impegnato a portare avanti le istanze dei lavoratori e a sollecitare il Presidente della Regione. La grande mobilitazione che ha portato ad un risultato deve andare avanti con rinnovata forza perché il traguardo è ancora lontano”.

“Adesso è arrivato il momento di finirla di regalare gli aeroporti italiani alle compagnie low cost che stanno privando del lavoro 1400 famiglie. Il prolungamento della cassa integrazione di altri sei mesi – conclude Li Gioi – è una notizia positiva ma dobbiamo avere il coraggio di guardarla come una preziosa finestra temporale che si è aperta e che deve essere sfruttata sin da subito. Non possiamo accontentarci della proroga degli ammortizzatori sociali come palliativo prima che venga staccata la spina. Non permetteremo che ciò accada”.

