Concerto di Olbia, Salmo potrebbe essere sentito in Procura

Intanto non si fermano le polemiche.

Non si ferma la polemica dopo il concerto “a sorpresa” organizzato davanti alla ruota panoramica di Olbia. Già nelle prossime ore la procura di Tempio potrebbe sentire Salmo come persone informata sui fatti.

Il rapper olbiese che ha già espresso le sue motivazioni sul palco e attraverso i social resta al centro delle polemiche, accusato dal collega Fedez prima di “aver sputato in faccia a chi rispetta le regole” e poi come causa dell’annullamento del Festival del Mirtò che doveva iniziare proprio ieri a Olbia, tirando in Ballo anche l’amministrazione comunale. L’assessore Balata e il sindaco Nizzi invece hanno poi chiarito che la scelta di annullare il festival è stata presa dagli organizzatori.

Salmo da parte sua ha risposto alle critiche definendola una protesta contro le norme stringenti del governo sugli spettacoli e la musica dal vivo. Una posizione che ha trovato l’appoggio anche del critico d’arte Vittorio Sgarbi e Francesco De Gregori.

(Visited 103 times, 135 visits today)