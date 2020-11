L’anticipazione di Repubblica sul parere del Comitato scientifico della Sardegna.

Il parere del Comitato tecnico scientifico della Sardegna sulla riapertura delle discoteche è contenuto in una mail del 6 agosto. A rivelarlo è il quotidiano La Repubblica, che è entrato in possesso del contenuto della relazione, fino adesso sconosciuta, e al centro dell’inchiesta della trasmissione tv Report.

Nella mail del 6 agosto, scrive il quotidiano, i quattro professori Stefano Vella, Francesco Cucca, Giovanni Sotgiu e Piero Cappuccinelli non hanno approvato la bozza della nuova ordinanza, presentata dal governatore Christian Solinas, che prevedeva la proroga alla riapertura delle discoteche, che altrimenti avrebbero dovuto spegnere la musica il 9 agosto scorso.

Nell’inchiesta di Report alla base della scelta di prorogare l’apertura delle discoteche, nonostante i contagi fossero in crescita, c’erano state delle “pressioni’ dagli imprenditori della Costa Smeralda, gestori di alcune note discoteche, verso alcuni consiglieri regionali di centrodestra. Sulla vicenda ieri la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per epidemia colposa.

Stando al quotidiano La Repubblica la mail del 6 agosto è l’unico parere, se una mail può dirsi tale, che riporta la firma dei membri del Comitato tecnico scientifico. Ma nell’ordinanza di proroga, firmata l’11 agosto, viene citata un’interlocuzione favorevole con il Comitato. Stando a quanto riferisce sempre il giornale non si tratterebbe di un parere collegiale, ma di alcuni scambi di email tra singoli membri del consesso. È bene ricordare che il parere del Comitato non è vincolante e al governatore spetta sempre l’ultima parola. Che in quel caso è stata prorogare la riapertura delle discoteche.

