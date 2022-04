Gli eventi di Pasqua in Gallura.

Si avvicina la Pasqua e, dopo 2 anni di stop, tornano gli eventi e le feste all’aperto per poter trascorrere la giornata all’insegna del divertimento e della tradizione. Diversi comuni hanno organizzato anche spettacoli musicali con importanti artisti nelle loro piazze.

Un weekend poco nuvoloso a Olbia e in Gallura quello del ponte pasquale. Le previsioni del meteo indicano temperature intorno a 20 gradi, ottime per fare passeggiate, escursioni e organizzare la tradizionale spiaggiata o grigliata.

Da Santa Teresa a San Teodoro tutti gli eventi in programma.

Tanti gli eventi nei comuni in Gallura. L’evento sicuramente più importante è quello realizzato dal Comune di Santa Teresa, con l’Easter Festival. L’ente ha optato per tre giorni di concerti, dal 16 al 18 aprile, con alcuni grandi nomi della scena musicale italiana e locale. Saliranno infatti sul palco Il Pagante, con Shiva e Rhove e i sardi Thomc e Duas Karas.

Anche altri comuni hanno organizzato la loro Pasqua all’insegna della ripartenza. Golfo Aranci, in occasione delle vacanze pasquali si trasformerà in un grande giardino. L’evento ”Fioriamo”, in programma dal 16 al 18 aprile, riempirà di fiori e piante il cuore del paese.

Ancora vivi i riti antichi della Settimana Santa di Aggius. A Pasqua la messa viene preceduta dalla processione delle due confraternite del Rosario e di Santa Croce, che uscendo rispettivamente dai loro oratori con i due simulacri del Cristo Risorto e della Madonna, si incontrano nel centro del paese.

Dalle sagre, ai concerti, fino ai trekking. Queste sono le attività da realizzare per trascorrere il lunedì dopo Pasqua con gli amici o i parenti. C’è grande attesa ad Arzachena per il concerto dei Tiromancino, che si terrà lunedì 18 aprile al porto di Cannigione, alle ore 16:30. A seguire, ancora musica, con l’esibizione di Dj Ross ed Erika e di Andrea Mattei di Radio M2O. Fin dal mattino sono previsti anche giochi per bambini. L’organizzazione è curata da Ichnosound Event in collaborazione con la Pro Loco Arzachena.

Spettacolare la Pasquetta di Aggius, con il Trenino Verde, una manifestazione che porterà i visitatori nel luogo del celebre romanzo “Il muto di Gallura”, diventato poi un film che ha riscosso tanto successo nelle sale galluresi. Nel paese gli eventi non finiscono qui. Si terrà anche ”Pasquetta nel Borgo”, che torna con un sacco di appuntamenti sportivi e musicali. Si va dal trekking, alle degustazioni ed esposizioni, agli spettacoli di magia, fino alla musica.