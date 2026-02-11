Colpito da un’insegna ad Arzachena, ferito un dipendente

11 Febbraio 2026

di Maria Verderame

Nuovo incidente sul lavoro causato dal vento ad Arzachena.

Il forte vento ha causato un altro incidente ad Arzachena. Stando alle prime informazioni, un uomo è stato colpito da un’insegna in un negozio di bricolage nel paese. Il ferito è un dipendente del punto vendita, che è stato trasportato all’ospedale di Olbia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. L’uomo è in pronto soccorso e fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Un altro lavoratore è stato travolto da un albero nel territorio comunale e si trova in gravi condizioni. Probabilmente è stato il forte vento a provocare la caduta dell’albero. Nella giornata di oggi i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi nel territorio a causa della burrasca che ha colpito il nord Sardegna.

