I comuni della Gallura premiati da Legambiente.

Quando si tratta di mare le spiagge della Gallura sono molto apprezzate per i colori e per la limpidezza delle sue acque, ma anche per i servizi. Per questo motivo quest’anno molte di queste sono state premiate da Legambiente e Touring Club Italiano, che le hanno inserite nella celebre Guida Blu, assegnando loro delle “vele”.

A riceverle sono 11 località, mentre il massimo punteggio delle 5 vele lo hanno ottenuto Arzachena con il comprensorio della Gallura costiera e AMP Capo Testa, Palau e Santa Teresa (Gallura costiera e AMP Capo Testa). Le 4 vele sono state assegnate ad Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola (Costa Nord Occidentale e PN Isola dell’Asinara), Budoni, Golfo Aranci (Golfo di Olbia, costa nord orientale e AMP di Tavolara), La Maddalena (Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena), Loiri Porto San Paolo (Golfo di Olbia, costa nord orientale e AMP di Tavolara), Olbia, San Teodoro.

La Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, che da oltre vent’anni orienta le vacanze estive all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale, attraverso le “vele” dà un punteggio di classifica in base ai dati raccolti da Legambiente. I parametri si basano sulla purezza delle acque, ma anche sulla qualità ambientale e dei servizi offerti. Attraverso la classificazione de “Le Vele”, si parte da 1, che è il punteggio minimo a 5 (punteggio massimo), assegnati ai comuni più meritevoli, ovvero su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.