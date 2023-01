Quando arriva il freddo in Gallura.

L’Epifania tutte le feste si porta via, ma anche il caldo primaverile. Con l’arrivo della Befana, da questa mattina, il cielo è tornato ad annuvolarsi come non succedeva da tempo in Sardegna e in Gallura. Le temperature sono lievemente più basse, ma comunque ancora sopra la media. Cosa succederà in questi giorni? arriverà il freddo?

Secondo 3bmeteo, è attivata una perturbazione, che si farà intensa, dopo settimane di alta pressione e temperature anomale. Anche se siamo ormai a gennaio, si tratta della prima della stagione invernale che porterà piogge, temporali e anche neve in montagna. A Olbia il tempo sarà parzialmente nuvoloso fino a domani, con l’arrivo prime deboli piogge. Le temperature si mantengono alte per la media stagionale, ad esempio oggi la massima era di 17 gradi, mentre la minima è di 9.

La colonnina di mercurio si manterrà stabile ma già da domani calerà di qualche grado. Domani la massima sarà di 15 gradi e questa temperatura mite sarà stabile ancora per molto in Gallura. Più basse le temperature a Tempio, ma decisamente sopra la media. In città la massima è di 11 gradi, mentre la minima di 8. Non nevicherà almeno in Gallura, anche se le giornate soleggiate hanno ceduto il passo a cieli più nuvolosi segno che l’anticiclone sta piano piano perdendo forza.

