Nuovi marciapiedi a La Maddalena.

Nuovi marciapiedi per due vie a La Maddalena. Sono appena stati conclusi i lavori per la riqualificazione delle strade. I vecchi, in cattivo stato di conservazione, sono stati sostituiti con dei marciapiedi nuovi di zecca.

Le vie interessate sono via Usai e via Millelire. “Un ottimo lavoro svolto dal cantiere, un’altra promessa mantenuta ed altre zone riqualificate – afferma il delegato alle manutenzioni Luca Falchi – il lavoro di squadra premia sempre, per questo ringrazio operai ed uffici. Siamo già a lavoro per iniziare il nuovo anno con la programmazione della riqualificazione di altre aree“.

