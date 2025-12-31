Olbia, il polo scolastico rivoluzionerà via Vittorio Veneto

Il nuovo polo scolastico cambierà un quartiere a Olbia.

Il nuovo polo scolastico di Olbia sta per nascere in via Vittorio Veneto. In un quartiere in fase di trasformazione – stanno nascendo piste ciclabili e verdi rotatorie – c’è un progetto che è in linea con l’evoluzione di un rione, quello di Isticcadeddu, che sta diventando sempre meno periferico. Nascerà qui il grande polo scolastico che accoglierà le scuole superiori che oggi si trovano in un quartiere ad alto rischio idrogeologico e che soffrono di una cronica carenza di classi.

Alla conferenza stampa di fine anno, il primo cittadino Settimo Nizzi, ha fatto sapere che ci sono anche i soldi. ”I primi quattro milioni e mezzo per la progettazione sono stati usati e ora verranno impiegati i venti milioni per il primo istituto tecnico superiore”, ha dichiarato all’incontro con la stampa il 23 dicembre scorso.

LEGGI ANCHE: Venti milioni per il nuovo polo scolastico di Olbia: ecco come sarà

Riunire gran parte delle scuole superiori di Olbia è l’ultimo dei tanti sogni dell’amministrazione comunale. Lo scorso settembre alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna si era tenuta una conferenza stampa per presentare il nuovo polo scolastico di Olbia. Qui erano stati annunciati i 20 milioni di euro individuati, che comprendono i quattro milioni e mezzo destinati alla progettazione e più di 14 per primo lotto, quello dell’ IPIA – Amsicora, che è la scuola che si trova nell’area più critica della città. L’istituto, infatti, sorge su un fiume, il rio Seligheddu, che è stato uno dei più distruttivi e mortali il 18 novembre 2013, con l’alluvione causata dal ciclone Cleopatra.

Sarà molto diverso rispetto alle scuole finora presenti in città e nel resto della Sardegna, poiché sarà un campus moderno con tanto verde e palestre. Attualmente le scuole sorgono su palazzi di edilizia risalente agli anni Settanta e Ottanta, come tante strutture scolastiche nell’Isola e in Italia. Un modello moderno di scuola è il nuovo plesso via Veronese, dove la primaria comprende verde e impianti a basso consumo energetico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui