I lavori per il parco giochi all’Isola Bianca.

Il parco giochi all’Isola Bianca sta prendendo forma e i lavori sono ormai quasi alla fine. Nell’area destinata a spazio di svago per bambini e genitori in attesa dell’imbarco, ma non solo, sono stati già istallati alcuni giochi colorati.

Si tratta di una piccola area verde che sta nascendo dal lato opposto del viale Isola Bianca, ma accessibile dalla vecchia strada sul lungomare attraverso una rampa. I lavori, erano iniziati nel 2024, ma per quanto riguarda il parco giochi hanno subìto un ritardo. L’investimento complessivo, di un milione e 800mila euro ha visto la riqualificazione dello scalo portuale. Il parco, previsto nel progetto, permette di rendere ancora di più l’Isola Bianca come un luogo di aggregazione.

La nuova area sarà pavimentata in calcestruzzo e legno, con panchine con presa di ricarica per smartphone alimentata da appositi pannelli solari, area giochi e anche parcheggi. Ci sarà inoltre un altro spazio, di circa 70 metri quadri, che potrà inoltre essere destinato ad attività di ristorazione.

Il rendering.

