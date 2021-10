Le elezioni comunali di Olbia.

Sono state tutte regolarmente costituite a Olbia le 49 sezioni (a cui si aggiunge una sezione ospedaliera) per l’appuntamento elettorale di domani, domenica 10 ottobre, e lunedì 11 ottobre. I seggi apriranno domani alle 7 e chiuderanno alle 23, mentre lunedì saranno aperti fino alle 15, dopo di che inizieranno le operazioni di spoglio.

I simboli e le liste.

Sono quasi 50mila gli aventi diritto a Olbia in questa tornata. Agli elettori sarà consegnata una scheda blu con i nomi dei due candidati sindaco, Augusto Navone e Settimo Nizzi, e i simboli delle liste. Questo pomeriggio, durante le operazioni di costituzione dei seggi ci sono stati alcuni momenti di caos, perchè diversi scrutatori non si sono presentati alla convocazione. I presidenti di sezione hanno così, insieme all’Ufficio elettorale, dovuto cercare i sostituti. Operazione che si è conclusa in maniera positiva entro le 18.