Il processo a Ciro Grillo a Tempio.

Secondo giorno di udienza e di controesame a Tempio per la ragazza che sarebbe stata stuprata da Ciro Grillo e tre suoi amici. La giovane, oggi 23enne, è stata sottoposta già a 28 ore di interrogatorio e 1.500 domande.

Per la ragazza è dunque la sua sesta deposizione e questo l’ha condotta in uno stato psicologico sempre più precario. La difesa punta a farla crollare, ne è convinta la legale della studentessa, Giulia Bongiorno, che ieri ha presentato una richiesta al presidente del tribunale di Tempio per segnalare lo stato emotivo peggiorato della presunta vittima. Per questo motivo è stato dato l’ok per proteggere la vittima con un separé per evitare di incrociare gli sguardi con i legali della difesa.

Ieri però c’è stato un colpo di scena e la difesa ha chiesto di far vedere i video del presunto stupro e la vittima ha abbandonato l’aula. La difesa dice che i filmati sono stati mostrati quando la giovane era già uscita.

Il collegio presieduto da Marco Contu ha dovuto interrompere la visione dei filmati. Oggi per la studentessa è l’ultimo controesame. Il 7 e l’8 marzo saranno chiamati a deporre al Tribunale di Tempio altri testimoni.

