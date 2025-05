Dopo i lavori riapre a Olbia il Conad di via Barcellona

La riapertura del Conad di Olbia in una nuova veste.

Ha riaperto sabato, dopo un’importante ristrutturazione, il Conad di Via Barcellona a Olbia, per offrire ai clienti un’esperienza di spesa ancora più completa e di qualità. Il punto vendita si presenta con un layout completamente rinnovato, nuove attrezzature nei reparti freschi e un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti locali e delle eccellenze “I Nostri Ori”, con oltre 350 referenze.

Grande rilievo è stato dato al reparto ortofrutta, ampliato nell’assortimento e arricchito con prodotti da aziende agricole del territorio. Anche la gastronomia è stata potenziata ed offre giornalmente prodotti e piatti della tradizione, per rispondere alle esigenze quotidiane dei clienti. La macelleria, in libero servizio, è stata anch’essa ampliata per offrire una vasta selezione di tagli di carne e pronti a cuocere. Completano l’offerta la panetteria e la pasticceria con prodotti freschi realizzati da fornitori locali e con la produzione pasticcera curata dal punto vendita Conad di Via Galvani. Lacantina vini dispone di un’area dedicata che ospita etichette locali, nazionali e di pregio. Inoltre, è presente anche un ampio assortimento di referenze biologiche e senza glutine.

“Siamo felici di riaprire il punto vendita di Via Barcellona – dichiarano i soci Conad Nord Ovest Gianni Fadda ed Emanuela Sanna – con un’offerta ancora più ricca, attenta alla qualità, alla freschezza e al legame con il territorio. La ristrutturazione ha riguardato sia il rinnovo del layout del negozio, che l’ampliamento dell’assortimento, cercando comunque di ridurre al minimo i disagi per i clienti, limitando la chiusura totale a pochi giorni. Il nostro impegno è quello di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità olbiese e per i tanti turisti, offrendo ogni giorno convenienza, servizi utili e prodotti di qualità.”

Il punto vendita è stato oggetto anche di importanti interventi di efficientamento energetico, tra cui l’installazione di un impianto di illuminazione a LED e l’introduzione di etichette elettroniche, che garantiscono efficienza nella gestione dei reparti e riducono lo spreco della carta.

Situato in una zona residenziale e dotato di un ampio parcheggio privato con 35 posti auto, il supermercato si estende su una superficie di 530 mq, impiega 16 addetti, di cui 3 nuove assunzioni, ed è dotato di 4 casse tradizionali. Sono disponibili vari servizi, tra cui quello di spesa online “Ordina e Ritira”, Wi-Fi gratuito, pagamento bollettini, ricariche telefoniche, convenzioni con buoni pasto.

Il Conad di Via Barcellona è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:00 alle 20:00.

In occasione della riapertura, è attiva una promozione con il 20% di sconto su tutti i freschi, compresi i latticini.

