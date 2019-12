Disagi per i viaggiatori.

Sarà un venerdì pieno di disagi per chi ha deciso di volare. Sono molti i voli già cancellati per lo sciopero dei lavoratoti di Air Italy e Alitalia in programma per il 13 dicembre.

Infatti allo sciopero di Alitalia si somma lo sciopero di 24 ore del personale di volo di Air Italy e quello dalle 10 alle 14 del personale di terra.

I sindacati hanno infatti indetto uno sciopero di 4 ore anche per il personale di terra per alcune disparità di trattamento, per la valutazione da parte dell’azienda affidare esternamente parte dell’attività di call center e infine per la situazione Maintenance che, secondo i sindacati sta andando verso il disimpegno dell’attività da Olbia.

Difficile dunque viaggiare in aereo con Alitalia che ha già annunciato che verranno cancellati 30 voli in Sardegna e qualche disagio si potrebbe verificarsi nella giornata di venerdì sera e sabato mattina.

Le fasce garantite saranno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Le due compagnie invitano chi ha acquistato il biglietto per il 13 dicembre a verificare l’effettivo stato del proprio volo.

