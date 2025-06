Stop ai voli tra Israele e Olbia, annullati i charter

Annullati i voli tra Israele e Olbia.

Stop ai voli tra Israele e Olbia. La chiusura del principale aeroporto israeliano, il Ben Gurion di Tel Aviv, causata dal conflitto in corso con l’Iran, ha comportato la sospensione anche dei collegamenti con la Sardegna, in particolare con l’aeroporto di Olbia. Sono stati annullati tutti i voli in partenza e in arrivo da Tel Aviv, incluso il primo volo charter previsto oggi, con partenza da Israele e arrivo all’aeroporto Aviazione Generale del Costa Smeralda.

La chiusura del Ben Gurion, principale hub internazionale di Tel Aviv, resterà in vigore “fino a nuovo avviso”, lasciando a terra migliaia di passeggeri. Di conseguenza, è stato bloccato anche il collegamento Olbia-Tel Aviv, che avrebbe dovuto rimanere operativo per circa un mese tra giugno e luglio, rappresentando una delle novità dell’estate per lo scalo del Costa Smeralda.

Questo nuovo volo charter suscitava interesse non solo per il suo valore turistico e commerciale. In precedenza, a causa del conflitto israelo-palestinese, erano già stati introdotti controlli speciali su passeggeri e bagagli, in collaborazione con le autorità israeliane, attraverso un protocollo di sicurezza rafforzato coordinato dalla polizia di frontiera.

