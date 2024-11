I dati della violenza sulle donne in Sardegna.

Altro che matriarcato, in Sardegna c’è ancora molto da fare contro la violenza sulle donne. L’aumento del 200% dei femminicidi nel 2024 non è un caso, ma è supportato da una cultura che ancora giustifica la violenza di genere e le dinamiche di potere degli uomini sulle donne.

Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si svolge oggi, il 25 novembre, emergono dati allarmanti sui reati compiuti contro il genere femminile nell’Isola e mostrano anche la difficoltà delle donne a denunciarli, anche per paura di essere colpevolizzate, spesso a causa di stereotipi di genere, gli stessi che sono responsabili dei femminicidio e di tutte le forme di violenza perpetrate dagli uomini contro le donne.

Nell’Isola, infatti, nonostante crescano le denunce, circa il 74% delle donne vittime di violenza che si sono rivolte al numero verse 1522 non hanno sporto denuncia.

Come detto, alla base della difficoltà di denunciare ci sono anche i pregiudizi. Stando ai dati pubblicati dall’Ansa, più della metà dei sardi – uomini e donne – ovvero il 51,7% sono d’accordo con almeno uno stereotipi sui ruoli tradizionali delle donne. La metà di loro (50,6%) crede ad almeno uno dei falsi miti sulla violenza sessuale, tra questi il 20% è molto d’accordo che la violenza sessuale è provocata dal comportamento o dal modo di vestire della vittima. Il 16% di questi si dichiara poco d’accordo, ma non contrario.

Per il 15,2% dei sardi la violenza domestica è causata da comportamenti che riguardano la coppia e il 12% in condizioni di scarsità di lavoro pensa che si debba dare precedenza all’uomo. In Sardegna il tasso di occupazione femminile è solo del 46%, nonostante l’indipendenza economica rappresenti uno strumento fondamentale per denunciare gli abusi domestici.

