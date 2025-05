Tavolara off limits, il sindaco rivede l’ordinanza: divieto solo in estate

Il dietrofront del sindaco Nizzi su Tavolara.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha deciso di rivedere l’ordinanza che vieta le arrampicate a Tavolara per sicurezza. Con una rettifica ha stabilito che sarà solo un divieto temporaneo, ovvero valido solo fino alla fine della stagione estiva, fissato al 30 settembre 2025. Dunque non più un divieto permanente, ma solo con lo scopo di tutelare le persone in un periodo di alta affluenza.

La decisione è stata adottata a tutela della pubblica incolumità, mentre resta invariato il contenuto dell’ordinanza originaria del 13 maggio, con questi motivi che hanno portato il sindaco a emanare l’ordinanza. Nei giorni scorsi la decisione di Nizzi di vietare i trekking in cima a Tavolara aveva scatenato polemiche da parte del gruppo consiliare del Pd e anche da parte delle guide turistiche. Queste ultime si sono rivolte al Tar, mentre è nato il Comitato “Tavolara Libera”, che si è opposto all’ordinanza che aveva stabilito il divieto permanente di arrampicata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui