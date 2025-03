In Gallura si tornerà al voto per la nuova Provincia

Al voto per la nuova Provincia della Gallura.

Il Consiglio regionale della Sardegna ha deciso all’unanimità di ripristinare l’elezione diretta della Provincia, inclusa la Gallura, riportando la situazione a quella del 6 maggio 2012, quando i sardi votarono per l’abolizione delle province. Nonostante quel referendum, le province non furono mai abolite, anche perché la riforma Renzi-Boschi del 2016 fu respinta a livello nazionale. In Sardegna, oltre alle province storiche, furono istituite quattro nuove province, e ora per tutte e otto sarà reintrodotta l’elezione diretta.

La proposta di legge approvata all’unanimità dalla Regione.

La Commissione Autonomia e Riforme ha approvato all’unanimità una proposta di legge presentata da diversi consiglieri regionali, per reintrodurre l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Il presidente Salvatore Corrias ha espresso soddisfazione per l’approvazione unanime, affermando che Parlamento e Governo non possono ignorare questa richiesta di democrazia e di restituzione della piena dignità costituzionale alle province. Roberto Deriu, capogruppo del Partito Democratico e già presidente della Provincia di Nuoro per due legislature, ha sottolineato che in Parlamento esistono proposte sia della maggioranza che dell’opposizione sullo stesso tema.

