Ci sono storie che nascono dal bisogno di restare e storie che, come quella di Maria Giovanna Carta e Mannos, trovano ispirazione dal ritorno. La sua storia è una narrazione che intreccia radici profonde, esperienze lontane e un amore mai sopito per la sua terra: la Sardegna. “Sono cresciuta a Olbia fino ai 18 anni, poi sono andata via per studiare”, racconta Maria Giovanna, ripercorrendo i suoi primi passi verso una carriera lontana dalla sua isola.

Milano e poi il mondo

A Milano, si laurea in Economia e Commercio con indirizzo aziendale, seguendo la passione per le materie scientifiche e la curiosità per il mondo dell’informatica. Inizia un percorso professionale importante che la porta a lavorare come analista funzionale per Oracle Application, collaborando con grandi multinazionali. “Ho lavorato in giro per il mondo”, ricordando il ritmo frenetico e i continui viaggi che hanno segnato quegli anni. Ma la vita aveva in serbo un cambio di rotta. Un problema di salute la riporta in Sardegna: “sono tornata per un periodo di convalescenza, a curare un po’ le ferite e a riprendermi un attimo” dice, sottolineando come, nel tempo, quel ritorno abbia acceso in lei immagini-pensieri di un progetto legato alla sua terra e a chi ci lavora. Maria Giovanna inizia a lavorare nello studio del padre, “mi sono messa a studiare, conseguendo l’abilitazione di commercialista, per accompagnarlo, così, alla pensione”. E il suo spirito innovativo la spinge verso nuove esperienze: collabora con Sardex, sviluppando la rete per il nord Sardegna, e poi si trasferisce in Piemonte, dove contribuisce alla costruzione del circuito Piemex. È proprio in Piemonte che Maria Giovanna scopre l’adozione di un vigneto, un’idea che la colpisce profondamente.

L’esperienza in Piemonte

“La possibilità di adottare un filare di Barbera mi ha fatto riflettere sul legame tra terra, prodotti, tradizione e persone”, racconta. In quel momento germoglia il seme di un’idea: perché non creare un progetto simile nella sua amata Sardegna, dove le eccellenze agroalimentari rappresentano un valore unico e il territorio si rivela un ecosistema vivente, ricco di relazioni, significati e continue trasformazioni. Maria Giovanna inizia così a lavorare su quello che diventerà Mannos, un progetto che unisce tradizione e innovazione. “Il mondo guarda alla Sardegna, con curiosità, per la sua longevità, lo stile di vita e la qualità delle sue produzioni agroalimentari” spiega, sottolineando come l’isola, diventata Blue Zone, sia un luogo conosciuto, nel mondo, per l’eccezionale longevità dei suoi abitanti.

Il ritorno nella sua terra

“Ho visto che mancava il racconto del ciclo produttivo e ho deciso di svilupparlo, l’idea è stata un processo lungo, ci sono voluti quasi dieci anni. Nel frattempo lavoravo ancora in ufficio con mio padre, ma nella mia testa il modello prendeva forma”. Maria Giovanna lavora per raccontare, al mondo, le storie dei produttori sardi, creando relazioni autentiche tra consumatori e produttori, valorizzando, così, la tradizione agroalimentare. “Voglio valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari, mostrando non solo i prodotti, ma anche le persone e le tradizioni che li rendono unici”, afferma. Il progetto parte da quattro pilastri fondamentali: formaggio, miele, vino e grano. E si espande rapidamente includendo altre eccellenze come olio, legumi e cosmetici a base di latte d’asina. “Ogni prodotto racconta una storia di dedizione, rispetto per la terra e qualità”, spiega Maria Giovanna. “Lavoro solo con produttori che condividono i miei valori, seguendo una mappa interiore di coerenza e significato”.

Per Maria Giovanna, Mannos “rappresenta tutto quello che ho vissuto, ma anche ciò che non ho vissuto, e allora, mi impegno per ricreare un legame autentico tra chi produce e chi consuma. Il mio obiettivo è far capire che dietro ogni prodotto ci sono storie, tradizioni e una cultura che vale la pena scoprire”. Oggi, Mannos simboleggia, come afferma Tito Veti, il “rimanere in un futuro”, mentre Maria Giovanna incarna la scelta consapevole di chi vuole investire nella propria terra e costruire un futuro che guarda al mondo con orgoglio. Per conoscere Maria Giovanna e immergervi nel mondo di Mannos, visitate il sito ufficiale e i suoi profili social su Facebook e Instagram

