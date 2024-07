Il Comune di Golfo Aranci dichiara guerra agli incivili che abbandona rifiuti

Golfo Aranci si ribella agli incivili: il Comune annuncia l’istituzione di una task force contro chi abbandona rifiuti. “In questo paese non ci dovrà essere pace per chi lo ha scambiato per una discarica e per chi non osserva le regole di convivenza civile nonché il rispetto delle regole che ci siamo dati”, annuncia il sindaco Giuseppe Fasolino.

“Intendiamo partire immediatamente con ogni azione che la legge ci consente per perseguire penalmente chi abbandona rifiuti, per sanzionare chi li conferisce male e per colpire chi evade – continua -. La nostra amministrazione intende ripristinare nel più breve tempo possibile un livello di decoro urbano e di giustizia fiscale in ambito Tari. Su questo non daremo pace a chi sbaglia“.

L’assessore all’Ambiente, Mario Fasolino, annuncia un provvedimento urgente messo in campo per contrastare gli incivili. “Da oggi è operativa una task force formata da agenti di polizia locale, barracelli e della De Vizia. Gli agenti e i barracelli avranno il compito di sanzionare e di proporre anche la sospensione del servizio a carico di chi sbaglia”.

