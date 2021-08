La risposta del sindaco di Olbia sui furti a Pittulongu.

“I furti ci saranno sempre”. Così ha risposto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, sui recenti fatti avvenuti tre giorni fa a Pittulongu ai danni di alcuni residenti.

L’allarme furti a Pittulongu.

Il primo cittadino ha, anche, fatto sapere che le zone sono pattugliate dalle zone dell’ordine. “Siamo al corrente della situazione i casi denunciati e verificati sono cose che come sempre capitano – ribadisce -, abbiamo aumentato il passaggio della polizia locale, carabinieri, guardia di finanza e polizia. La speranza che con una maggior sorveglianza dei concittadini si possa risolvere. Vi consiglio di chiudere bene le case. Tuttavia, non siamo un luogo dove i furti avvengono in maniera eccessiva,ci sono solo stati un paio di casi che hanno spaventato la gente”.

Qualche giorno fa sono state svaligiate tre case in via Mar Adriatico da parte dei malviventi, che hanno forzato porte e finestre chiuse. I banditi hanno rubato denaro ed effetti personali, nonostante la presenza in casa dei proprietari. All’interno di un’abitazione un ladro si era introdotto anche in camera da letto, mentre un residente dormiva. Altri furti e movimenti sospetti di automobili sono stati segnalati tra luglio e inizio agosto. Il presidente del comitato di frazione Giorgio Deriu aveva dato voce alla preoccupazione degli abitanti. “Avevamo fatto un progetto di videosorveglianza redatto da tecnici, per monitorare tutti gli ingressi dai quali c’è un via e vai continuo, sopratutto in estate. Purtroppo è rimasto lettera morta”.

(Visited 112 times, 112 visits today)