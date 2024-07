Due studenti del Panedda di Olbia hanno preso 100 alla maturità

Ecco i migliori studenti alla maturità dell’Istituto Tecnico “Dionigi Panedda”, che rappresenta una parte importante della storia scolastica di Olbia. Nasce nel 1953 e, dopo molti cambiamenti, nel 2000 viene istituito il corso turistico, che rappresenta una svolta importante per una città come Olbia ad alta vocazione turistica, che necessita sempre più di personale altamente qualificato nel settore.

I due migliori del Panedda

Quest’anno il “Dionigi Panedda” ha concluso gli esami di maturità conferendo a soli due studenti il massimo voto di 100 centesimi, una percentuale molto bassa pari a circa il 2% degli ammessi all’esame, che sono stati 85. I due studenti che portano orgogliosamente alta la bandiera del “Panedda” sono Yasmine Mourassi per il corso “Amministrazione, Finanza eMarketing”, e Naima Muscari per il corso “Amministrativo per il Turismo”, mentre Jessica Zela, nella stessa classe di Naima, ha sfiorato l’obiettivo con 98/100.

Numerosi gli studenti del corso serale SIA (Sistemi Informativi Aziendali), dedicato alla formazione di personale specializzato volto al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’azienda. Gli studenti, di età compresa tra 19 e 58 anni, hanno seguito il corso CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) senza conseguire il massimo punteggio ma ottenendo grande soddisfazione, dovendo spesso conciliare studio e lavoro.

Tra di essi il risultato migliore, e comunque non di poco conto, pari a 93/100, è stato raggiunto da Carla Marras e da Claudia Serreri. Ora, per tutti i diplomati, si aprono nuove prospettive e opportunità per il futuro, e siamo certi che sapranno affrontarle con grande passione e determinazione.

Complimenti a tutti gli studenti diplomati e in bocca al lupo per il loro prossimo capitolo!

