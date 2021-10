La proclamazione oggi a Olbia.

Dopo le elezioni amministrative che hanno riconfermato Settimo Nizzi alla guida di Olbia questa mattina presso l’ufficio elettorale si è svolta la proclamazione ufficiale per la nomina di sindaco.



“Dopo quasi una settimana in cui ho avuto modo di rispondere ai tantissimi attestati d’affetto ricevuti – ha commentato il primo cittadino – oggi finalmente libero dalle tensioni elettorali pre voto, voglio ringraziare dal profondo del cuore i nostri concittadini per la fiducia nuovamente riposta in me e nella nostra squadra“.

“Questa nuova vittoria ci farà lavorare con ancora più determinazione per continuare il progetto iniziato 5 anni fa e portare la nostra città verso il prestigio che le compete”, ha concluso il sindaco Nizzi.