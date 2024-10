In Comune a Olbia il Comitato per ordine e sicurezza pubblica

In Comune a Olbia il vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la prefetta e le forze dell’ordine. Col sindaco Settimo Nizzi ci sono la prefetta Grazia La Fauci ed esponenti dei massimi livelli provinciali di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Il vertice ha come obiettivo la disamina della situazione della sicurezza pubblica del comune di Olbia, sia in vista della stagione estiva che in relazione all’ordinaria vita della città. Olbia, con i suoi 60.000 abitanti, rappresenta una realtà unica nella provincia di Sassari, recentemente riapprovata come provincia regionale Gallura Est.

La città di Olbia presenta delle specificità che giustificano un approfondimento delle questioni relative alla gestione del territorio in modo autonomo, al fine di poter indirizzare l’attività delle forze di polizia senza inefficienze e coordinare gli interventi e i servizi. Il Comitato di Sicurezza Pubblica affronterà le questioni inerenti la prevenzione dei reati e la situazione della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di mettere in moto la macchina della prevenzione e garantire la sicurezza dei cittadini. Il sindaco Nizzi ha espresso già in passato la propria consonanza di intenti con le forze dell’ordine, e ha sottolineato l’importanza di una collaborazione stretta tra le istituzioni per affrontare le sfide della sicurezza pubblica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui