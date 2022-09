Nuovo caos all’aeroporto di Olbia, voli cancellati e ritardi

Polemiche tra i passeggeri a Olbia.

Nonostante il record per i voli dei miliardari, quest’anno l’aeroporto di Olbia sta affrontando una serie di disagi, tra una continuità territoriale pronta ad abbandonarlo tre mesi prima e un’estate piena di ritardi e cancellazioni. Prima il ritardo della compagnia Swiss, che ha lasciato i passeggeri diretti a Zurigo allo scalo olbiese per 5 ore. Ora le cancellazioni di alcune compagnie stanno mettendo a dura prova la pazienza dei viaggiatori.

A essere soppressi due voli Easyjet per Bergamo e Torino, previsti uno per le 18:15 e l’altro per le 18:35. Cancellata anche la tratta per Parigi CDG con la compagnia Enter Air, prevista per le 18:35. Anche altri voli subiranno ritardi con la compagnia low cost Easyjet, per Milano Malpensa per le 22:25 e WizzAir per Venezia previsto per le 21:45. Anche questa volta all’aeroporto Costa Smeralda sono state allestite delle brandine per consentire loro di trascorrere la notte in attesa del prossimo volo.