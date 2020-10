Confermato il caso di coronavirus a Santa Teresa.

Dopo che due insegnati a Santa Teresa erano risultate positive al coronavirus attraverso un test non accreditato, anche l’Ats di Tempio ha confermato il risultato per una delle docenti della scuola primaria. Mentre per l’altra insegnante si è in attesa del referto.

A questo punto l’Ats, in collaborazione con la dirigente e il personale scolastico, conferma la sospensione delle lezioni per gli alunni delle classi interessate e sta procedendo al tracciamento dei contatti stretti per le eventuali misure di quarantena. Nel contempo, così come previsto si sta procedendo alla sanificazione mediante nebulizzazione degli interi plessi scolastici di Santa Teresa e San Pasquale, procedura, che consentirà l’accesso ai locali scolastici per lo svolgimento ordinario delle lezioni già da domani.

“La situazione, pur nella preoccupazione legittima, richiede a tutti di confidare nell’operato delle autorità preposte evitando, per quanto possibile, inutili allarmismi ma mantenendo la massima attenzione e cautela nei comportamenti individuali – ha commentato il sindaco di Santa Teresa Stefano Pisciottu – . A tal proposito ricordo che da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni emanate dal Governo che stabiliscono norme più restrittive sull’uso della mascherina sia negli ambienti chiusi che all’esterno”.

(Visited 224 times, 224 visits today)