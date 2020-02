Buon esordio per Carlo Altana e Diego Langiu della Kan Judo Olbia

Prima uscita stagionale positiva per la Kan Judo Olbia, judo team Angelo Calvisi, nella prima gara del 2020, domenica scorsa ad Arborea.

Carlo Altana si è classificato secondo nel Gran Premio Cinture Nere, mentre Diego Langiu si è classificato al terzo posto nel Gran Premio Esordienti A. Entrambi erano alla loro prima competizione nelle nuove categorie.

Esordio impegnativo per Carlo Altana, che dopo aver conquistato due titoli sardi consecutivi nei cadetti, è approdato alla classe Juniores – 18/20 anni – e ha iniziato il percorso verso la cintura nera. Nel Gran Premio Regionale Cinture Nere, destinato a junior e senior, l’allievo di Angelo Calvisi, nella categoria – 66 kg, ha vinto per ippon due incontri e perso negli ultimi secondi una combattuta finale. Un secondo posto che vale anche i primi punti verso la meta della cintura nera I dan, obiettivo di tutti i giovani judoka.

Diego Langiu muove i primi passi nell’agonismo, dopo essersi messo in evidenza tra i preagonisti. Il giovane atleta ha disputato la prima fase del Gran Premio Esordienti A, percorso in tre tappe destinato ai ragazzi e alle ragazze nel dodicesimo anno di età. Diego, nella categoria – 40 kg, ha perso il primo incontro ma non si è perso d’animo. Ha vinto il recupero e i successivi due incontri in maniera netta classificandosi infine al terzo posto.

Soddisfatto il maestro Angelo Calvisi: “Un esordio positivo nelle nuove categorie per i nostri due atleti che ci fa sperare di fare ancora meglio per il futuro”.

