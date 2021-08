Calcio, la LND ha deciso su Promozione, Prima Categoria e ripescaggi

Confermati i 3 gironi in Promozione.

La LND/FIGC si è riunita per diverse ore ieri, con una riunione fiume che è terminata nel fondo della notte in cui ha confermato la decisione, che avevamo anticipato, di 3 gironi da 14 squadre in Promozione.

Confermata anche la nuova formula della Prima Categoria, con 5 gironi da 14 squadre.

Di seguito le graduatorie provvisorie dei ripescaggi.

Ripescaggi in Eccellenza: Villacidrese, Usinese, Stintino.

COMPOSIZIONE GIRONE UNICO ECCELLENZA

Ripescaggi in Promozione: Atletico Narcao, U.S. Tempio, Ozierese 1926, Fer Massenti s.giov., Samugheo, Sadali, Quartu 2000, Freccia Parte Montis, Frassinetti Elmas, Cus Cagliari.

COMPOSIZIONE GIRONI PROMOZIONE

Ripescaggi in Prima Categoria: Isuledda, La Pineta, Tzaramonte.

COMPOSIZIONE GIRONI PRIMA CATEGORIA

COMPOSIZIONE GIRONI SECONDA CATEGORIA

